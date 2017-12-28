Oukitel K6 получил аккумулятор на 6300 мАч

Во время анонса смартфона Oukitel K6 производитель отметил батарею новинки, но не назвал ее емкость. Сегодня стало известно, что аппарат получил аккумулятор на 6300 мАч. Также смартфон оснастили металлическим корпусом, 6-дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9 (2:1), процессором MediaTek Helio P23, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, двойной 21 Мп и 8 Мп основной камерой, двойной 13 Мп и 8 Мп фронтальной камерой, а также поддержкой NFC. Работает Oukitel K6 под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.