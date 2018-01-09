Oukitel U18 копирует дизайн iPhone X и Huawei Mate 10

2018-01-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Oukitel U18; [99]
Компания Oukitel анонсировала скорый выход смартфона U18, дизайн которого копирует сразу два популярных флагмана конца прошлого года. Горизонтальная полоска с двойной камерой явно позаимствована у Huawei Mate 10, а вырез в верхней части экрана недвусмысленно намекает на iPhone X. Пока производитель сообщает лишь о 5,85-дюймовом дисплее с разрешением 1512:720 пикселей и соотношением сторон 21:9, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. На самом деле разрешение 1512:720 пикселей дает соотношение сторон 18,9:9. Ждем официального выхода и подробных характеристик устройства


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