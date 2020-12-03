Oukitel WP10 поступит в продажу в декабре по цене 399 долларов

Oukitel WP10 - защищенный смартфон 5G находится в предварительных заказах за последний месяц после того, как устройство стало официальным.

Заинтересованные пользователи могут заказать Oukitel WP10 за 399 долларов с 7 по 11 декабря. Более того, первые 500 покупателей бесплатно получат дополнительный наушник TWS Bluetooth за 40 долларов.

Oukitel WP10 оснащен 6,67-дюймовым с разрешением экрана 2400 x 1080 пикселей. Смартфон защищен стеклом Corning Gorilla Glass, что делает его устойчивым к падениям. Под капотом устройства работает процессор MediaTek Dimensity 800, построенным по 7-нм техпроцессу, со встроенным модемом 5G. Устройство может легко работать в сети 5G / 4G по всему миру. OukiTel WP10 объединяет 8 ГБ ОЗУ LPDDR4AX и 128 ГБ ПЗУ UFS 2.1. Есть огромная батарея на 8000 мАч, которая может легко проработать более 2 дней при нормальном использовании.

Oukitel WP10 поставляется с четырехъядерным датчиком задней камеры с камерой Sony IMX582 48MP, широкоугольным объективом 13MP, датчиком глубины 2MP для эффекта боке и макрообъективом 2MP для съемки близлежащих объектов. Программное обеспечение устройства делает камеру более компетентной за счет встроенных алгоритмов HDR. Боковой датчик отпечатков пальцев повышает производительность благодаря простому процессу разблокировки. Поддержка NFC позволяет осуществлять беспроводные платежи.

Прочность и надежность Oukitel WP10 сертифицированы по IP68 и IP69K. Устройство может находиться под водой на глубине до 1,5 метров в течение 30 минут. Он разработан для тяжелых и тяжелых условий эксплуатации и даже имеет сертификат MIL-STD-810G.