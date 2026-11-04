iPhone 18e, iPhone 18 и iPhone Air 2 выйдут в первой половине 2027 года

Китайские источники сообщают, что в первой половине следующего года компания Apple выпустит смартфоны iPhone 18e, iPhone 18 и iPhone Air 2. Самой популярной моделью, как предполагается, окажется iPhone 18. Ему приписывают наличие 6,3-дюймового OLED-экрана с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, Dynamic Island, системы распознавания лица Face ID, новой 2-нанометровой однокристальной системы A20, как в новых флагманских смартфонах iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, сдвоенной основной камеры с датчиками разрешением по 48 Мп и батареи увеличенной ёмкости. Предполагается, что iPhone 18 окажется дороже пока еще актуального iPhone 17 на старте продаж. В сентябре прошлого года последний был оценен в 800 долларов за базовую версию с 256 ГБ памяти.