Официально: OPPO Reno17 получит четыре 50-Мп камеры

Компания OPPO раскрыла подробности о смартфоне Reno17, который будет представлен уже 16 ноября. Итак, производитель подтвердил наличие тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камеры на 50 Мп с широкоугольной оптикой и поддержки шестисекундной записи Live Photos в разрешении 4K.

По данным источников, смартфон также оснастят 6,59-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, батареей ёмкостью 8000 мАч, конфигурациями с 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти, а также пятью расцветками корпуса.