Оверклокер поставил мировой рекорд на Colorful iGame GeForce RTX 4090

Немецкий оверклокер под ником CENS достиг мирового рекорда в 3DMark Port Royal на графической карте Colorful iGame GeForce RTX 4090. Здесь стоит сразу уточнить, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 остается королем в рамках теста производительности графических ускорителей в бенчмарке 3DMark Port Royal, так как это самое мощное решение на рынке в целом, но важно знать, какая конкретная модель удерживает первое место. До сих пор самой быстрой картой на доске почёта бенчмарка Port Royal была GALAX GeForce RTX 4090 HOF OC, которая получила огромный результат в 31622 балла, когда шведский оверклокер под ником Rauf разогнал свою карту до 3585 МГц. Однако достижение Rauf в зале славы 3DMark Port Royal продержалось не так долго, поскольку CENS достиг гораздо более высокого результата.

Оверклокер снова использовал LN2 (жидкий азот) для охлаждения графического процессора, а кастомной моделью стала iGame GeForce RTX 4090 LAB от Colorful. Следует отметить, что RTX 4090 HOF от GALAX была разогнан с помощью двух подключённых к модели 16-контактных разъёмов, которые могут обеспечивать до 1200 Вт мощности для карты, тогда как Colorful iGame LAB OC использовала только один 12-вольтовый разъём для питания. В результате пользователь продемонстрировал весьма высокую производительность и тактовую частоту графического ядра, заняв первое место в топе бенчмарка. Безусловно, в домашних условиях добиться такого результата у вас не выйдет, но всё равно ситуация очень интересная.