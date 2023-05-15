Ожидается безумный дефицит смартфонов линейки iPhone 15

Аналитическая компания Haitong International Securities сообщает, что новый 48-мегапиксельный сенсор, изначально предназначенный для более премиальных моделей, также появится в базовых смартфонах iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Более того, новая линза, установленная поверх свежего датчика изображения на 48 Мп, в новых моделях, скорее всего, будет использовать трёхслойную конструкцию, которая способна захватывать больше света. А чем больше света получает датчик изображения, тем лучше получаются фотографии. И хотя мы понимаем, что новый сенсор и линза позволят делать более качественные снимки, что, конечно, не может не радовать, аналитики сообщают, что с данными компонентами системы есть определённые проблемы — их производят не так много, как хотелось бы потенциальным покупателям. Соответственно, iPhone 15 и iPhone 15 Plus могут оказаться в дефиците.

Кроме того, специалисты заявили, что если уж у базовых смартфонов компании Apple недостаточно датчиков изображения и прочих компонентов для необходимого выпуска огромных партий, то что будет со смартфонами iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, которые получили абсолютно аналогичные системы камер? Вероятно, стоит ожидать, что производитель вновь будет выпускать относительно небольшие партии смартфонов и в конечном итоге пользователь не получит те цены, на которые он надеется, ведь когда спрос выше предложения, цены всегда растут. Будем надеяться, что в будущем ситуация слегка прояснится.
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