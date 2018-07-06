Ожидается, что цены на видеокарты упадут на 20% в этом месяце

Исходя из последних новостей о том, что из-за уменьшения спроса на видеокарты для добычи криптовалюты снижаются поставки видеокарт. Можно сделать вывод, что цены на большинство видеокарт начнет постепенно снижаться приблизительно на 20% в этом месяце.

В последнее время было много информации о рынке криптовалюты, и как он повлиял на рынок GPU за последние 9 месяцев. Со слов одного из популярных порталов было сказано, что сокращение деятельности криптодобывающей промышленности привело к уменьшению спроса на графические карты. Также говориться, что мелкие и средние криптодобывающие компании начали чаще выходить на рынок, а крупные предприятия начали сокращать свою деятельность.