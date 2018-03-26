Накануне официального анонса появилась информация о характеристиках флагмана Huawei P20. Аппарат получит 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 2240*1080 пикселей, восьмиядерный процессор Kirin 970 с максимальной частотой 2,36 ГГц, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, двойную основную камеру на 20 и 12 Мп, 24-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3 400 мАч. Также аппарат получил защиту от воды по стандарту IP67. В качестве ОС выступит Android 8.1. Оценивается смартфон Huawei P20 в 679 евро.