Озвучены технические характеристики смартфона Alcatel 5

Стало известно, что анонс смартфона Alcatel 5 состоится на MWC 2018 в Барселоне через месяц, и в продажу поступит марта этого года в черном и золотом оттенках корпуса из металла. Смартфон получил 5,7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. В основе устройства Alcatel 5 ляжет процессор MediaTek MT6750 с восемью ядрами, 3 Гб оперативная и 32 Гб постоянная память, батарея на 3000 мА.ч, слот microSD пара слотов под SIM-карты и порт USB-C для быстрой зарядки. В наличии аппарата Alcatel 5 также имеется основная камера на 12 Мп и сканер отпечатков пальцев. В качестве ОС выступит Android 8 Oreo. О стоимости новинки Alcatel 5 пока не сообщается.