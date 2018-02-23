Озвучены технические характеристики смартфона General Mobile GM 8

Опубликованы данные о технических характеристиках недорогого смартфона General Mobile GM 8. Смартфон получил 5,03-дюймовый дисплей с разрешением 1440 * 720 пикселей. В основе устройства ляжет процессор MediaTek MT6739. Этот чип объединяет четыре 64-битных вычислительных ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,5 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8100. Аппарат General Mobile GM 8 Go будет нести на борту 1 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 16 Гбайт, тыльную 13-мегапиксельную камеру, фронтальную камеру с 5-мегапиксельным сенсором, а также дактилоскопический сканер. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 3500 мА.ч. В качестве ОС выступит Android Oreo. О старте продаж стоимости устройства пока не сообщается.