Озвучены технические характеристики смартфона HTC U11 EYEs

Стали известны рендеры и спецификации готовящегося к выпуску смартфона HTC U11 EYEs. Модель получила безрамочный дизайн с сенсорной кромкой Edge Sense. Новинку оснастили 6-дюймовым Super LCD3-дисплеем с разрешением 2160 * 1080 пикселей. Основу аппаратной платформы HTC U11 EYEs обеспечивает чип Qualcomm Snapdragon 652 и 4 ГБ оперативная память. Емкость аккумулятора составит 3930 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.0 Nougat. Предусмотрены порты USB Type-C, флеш-накопитель на 64 ГБ с возможностью расширения картами памяти формата microSD, а также имеется защита от воды и пыли по стандарту IP67. Релиз смартфона HTC U11 EYEs ожидается 15 января.