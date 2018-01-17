Озвучены технические характеристики смартфона Samsung Galaxy On7 Prime (2018)

Появилась некоторая информация о смартфоне Samsung Galaxy On7 Prime (2018). Новинка получила 5,5 -дюймовый экран с разрешением 1920 * 1080 пикселей. В основе гаджета Samsung Galaxy On7 Prime (2018) лежит процессор Exynos 7870 и 3 Гбайт оперативная память. Флеш-модуль рассчитан на хранение 32 Гбайт информации. Во фронтальной части установлена камера на основе 13-мегапиксельного сенсора. Разрешение тыльной камеры также равно 13 млн пикселей. В качестве ОС выступит Android 7.1.1 Nougat. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, приёмник спутниковой навигационной системы GPS и модуль NFC. О стоимости аппарата Samsung Galaxy On7 Prime (2018) пока не сообщается.