Озвучены технические характеристики смартфона Xiaomi Mi 7

Стали известны технические характеристики смартфона Xiaomi Mi 7. Новинка получит 5,6-дюймовый экран с разрешением 2160 * 1080 точек и соотношение сторон 18:9. В основе гаджета Xiaomi Mi 7 ляжет чип Snapdragon 845 и сдвоенная основная камера на базе 16-мегапиксельных сенсоров. В тыльной части корпуса расположится дактилоскопический сенсор для считывания отпечатков пальцев. Питание аккумулятора обеспечит батарея ёмкостью на 4480 мА.ч. О старте продаж и стоимости новинки Xiaomi Mi 7 пока не сообщается.