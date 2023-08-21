ПК Mifcom BIG Boss получил семь карт GeForce RTX 4090

Сетевые источники сообщают о выходе любопытной рабочей станции, главной особенностью которой является возможность установить семь видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090. Речь идет о ПК Mifcom BIG Boss. Новинку также оснастили 64-ядерным 128-поточным процессором AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX, 128 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 4 ТБ, двумя блоками питания мощностью по 2 кВт, материнской платой ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II и жидкостной системой охлаждения. Цена компьютера в данной конфигурации составляет 29 тысяч евро. При этом пользователи могут собрать конфигурацию с более дешевым 16-ядерным чипом Threadripper Pro 5955WX и графическим адаптером RTX 4080. Объем ОЗУ может быть увеличен до 512 ГБ.