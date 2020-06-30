ПК-корпус AeroCool Prime получил ARGB-подсветку

Компания AeroCool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Prime, которая относится к формату Mid-Tower и ориентирована на создание игровой системы среднего уровня. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера до ATX, видеокарт длиной до 302 мм, двух 3,5-дюймовых и трех 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 240 мм и процессорного кулера высотой до 159 мм. Также отметим размеры 205:442:376,5 мм, три вертикальные полосы ARGB-подсветки, комплектный 120-мм вентилятор с многоцветной подсветкой ARGB и два порта USB 3.0 Type-A. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.