ПК-корпус AeroCool Prime получил ARGB-подсветку

Компания AeroCool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Prime, которая относится к формату Mid-Tower и ориентирована на создание игровой системы среднего уровня. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера до ATX, видеокарт длиной до 302 мм, двух 3,5-дюймовых и трех 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 240 мм и процессорного кулера высотой до 159 мм. Также отметим размеры 205:442:376,5 мм, три вертикальные полосы ARGB-подсветки, комплектный 120-мм вентилятор с многоцветной подсветкой ARGB и два порта USB 3.0 Type-A. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы AeroCool Prime
Обзоры:
Обзор FRACTAL DESIGN ERA ITX (FD-CA-ERA-ITX-BK). Компактный корпус с гибким выбором компонентовОбзор FRACTAL DESIGN ERA ITX (FD-CA-ERA-ITX-BK). Компактный корпус с гибким выбором компонентов
Предварительный обзор SilentiumPC Armis AR6X TG. Весьма достойноПредварительный обзор SilentiumPC Armis AR6X TG. Весьма достойно
Предварительный обзор SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGBПредварительный обзор SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGB
Новости:
Abkoncore C710S для новых видеокарт

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания NVIDIA планирует вы...
ПК-корпус Zadak MOAB II Elite получил жидкостное охлаждение

Компания Zadak пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MOAB II Elite, которая ориентирована н...
Мини-ПК Zotac CI622 nano построен на Intel Core i3 10-го поколения

Компания Zotac представила неттоп CI622 nano, который может похвастаться пассивной системой охлаждения пр...
Электрическая зубная щетка до 5000. Philips Sonicare 2 Series gum health HX6232/41Электрическая зубная щетка до 5000. Philips Sonicare 2 Series gum health HX6232/41
Обзор ONYX BOOX Caesar 4. Недорогой ридер с E-Ink Carta PlusОбзор ONYX BOOX Caesar 4. Недорогой ридер с E-Ink Carta Plus
Обзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-мониторОбзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-монитор
Обзор iBOX Pro 800 Smart Signature SE. Сигнатурный радар-детектор полицейских радаровОбзор iBOX Pro 800 Smart Signature SE. Сигнатурный радар-детектор полицейских радаров
Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0
Компания Xtrfy представила мышку M4 с эр...
Компания Xtrfy представила мышку M4 с эрПроизводитель периферии Xtrfy представила эргономичную мышку с RGB подсвектой и датчиком PMW 3389. Назван...
Монитор Samsung Odyssey G9 появился в пр...
Монитор Samsung Odyssey G9 появился в прКомпания Samsung наконец-то выпустила в продажу игровой монитор Odyssey G9, который был представлен еще в...
Монитор Xiaomi Mi Display будет стоить 3...
Монитор Xiaomi Mi Display будет стоить 3Компания Xiaomi объявила о том, что геймерский монитор Mi Display появится в продаже уже сегодня по цене ...
Ванная комната вашей мечты...
Ванная комната вашей мечтыДизайну ванной комнаты стоит уделить особое внимание. Это то место в котором мы отдыхаем после трудового ...
Обзор Tigear Velo. Велозамок со сканером...
Обзор Tigear Velo. Велозамок со сканеромНесмотря на временное похолодание уже стартовал активный сезон для владельцев велосипедов. Помимо того, к...
Apple открывает свои магазины по всему м...
Apple открывает свои магазины по всему мВ связи с коронавирусом многие магазины по всему миру были полностью закрыты, ведь компании переживали о ...
Thermaltake TH360 ARGB Sync с отличной п...
Thermaltake TH360 ARGB Sync с отличной пОфициально представлена новая система жидкостного охлаждения Thermaltake TH360 ARGB Sync, которая обладае...
Смартфон Realme C11 оценен в 100 долларо...
Смартфон Realme C11 оценен в 100 доллароКомпания Realme представила бюджетный смартфон C11, который появится в продаже 7 июля по цене в 100 долла...
Продажи смартфона Xiaomi Redmi 9 стартов...
Продажи смартфона Xiaomi Redmi 9 стартовСмартфон Xiaomi Redmi 9 теперь официально доступен, но в определенных регионах. Как было известно ранее, ...
Xiaomi Mi Band 4 и Mi Band 3 получили об...
Xiaomi Mi Band 4 и Mi Band 3 получили обРазработчики китайской компаний Xiaomi выпустили новое обновление для смарт-браслетов Mi Band 4 и Mi Band...
Смартфон Motorola One Zoom подешевел на ...
Смартфон Motorola One Zoom подешевел на Компания Motorola снизила американские цены на свои смартфоны в честь Дня независимости США. Motorola One...
На глобальный рынок вышел смартфон Samsu...
На глобальный рынок вышел смартфон SamsuСегодня на глобальный рынок вышел смартфон Samsung Galaxy A41, который в прошлом месяце анонсировали в Яп...
Обзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus BronseОбзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus Bronse
Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIMОбзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM
Обзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-битОбзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-бит
Обзор Logitech StreamCam. Лучшая веб-камера для стримовОбзор Logitech StreamCam. Лучшая веб-камера для стримов
Обзор Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J). Тесты видеокарты в играх и бенчмаркахОбзор Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor