ПК-корпус Aerocool Bolt Tempered Glass получил RGB-подсветку

Компания Aerocool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Bolt Tempered Glass, которая предназначена для создания стильной игровой системы. Новинка характеризуется семью посадочными местами для карт расширения, поддержкой материнских плат ATX, micro-ATX и mini-ITX, видеокарт длиной до 355 мм, процессорного кулера высотой до 155 мм, двух 3,5 дюймовых устройств хранения данных и двух 2,5-дюймовых накопителей, воздушной и жидкостной системы охлаждения с радиаторами формата 240 мм. Также отметим боковую стенку из закалённого стекла, отделанную под углеродное волокно переднюю панель, RGB-подсветку с 13 режимами работы, гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и порт USB 3.0. Размеры корпуса равны 194:444:410 мм, а масса – 4,35 кг.