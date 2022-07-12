ПК-корпус Antec DP505 получил три ARGB-вентилятора

Компания Antec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью DP505, которая ориентирована на создание яркой игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат формата eATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, двух 3,5/2,5 и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, видеокарт длиной до 375 мм, блока питания длиной до 205 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм и процессорного кулера высотой до 170 мм.

Также отметим переднюю сетчатую панель, боковую стенку из 4-мм закаленного стекла, три комплектных 120-мм вентилятора с многоцветной адресуемой ARGB-подсветкой, размеры 481:220:490 мм, два разъема USB 3.0 и один USB Type-C 3.2, а также стандартные аудиогнёзда. Цена корпуса составляет 110 евро.

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