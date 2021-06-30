ПК-корпус Corsair iCUE 7000X RGB оценен в $330

Компания Corsair представила компьютерный корпус iCUE 7000X RGB, который ориентирован на создание стильной игровой системы. Новинка характеризуется восемью горизонтальными и тремя вертикальными слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера ATX, видеокарт длиной до 450 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 480 мм, процессорного охладителя высотой до 190 мм, шести 3,5- и трёх 2,5-дюймовых накопителей. Также отметим боковую, переднюю и верхнюю панели из 4-мм закалённого стекла, четыре 140-мм кулера с многоцветной подсветкой, черную и белую расцветки, интерфейсы USB 3.0 и USB 3.1 Type-C, а также 3,5-мм разъем. Корпус уже доступен для заказа по цене в 330 долларов.