ПК-корпус Kolink Inspire K7 получил ARGB-подсветку

Компания Kolink пополнила ассортимент корпусов моделью Inspire K7, которая предназначена для создания игровой системы на основе плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой видеокарт длиной до 33,5 см, двух 3,5/2,5-дюймовых и еще трех 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 280 мм, процессорного кулера высотой до 160 мм и блока питания длиной до 180 мм.

Также отметим асимметричную фронтальную панель с вентиляционными отверстиями и полосой адресуемой ARGB-подсветки, боковой панелью из закалённого стекла, комплектным 120-мм ARGB-вентилятором, размеры 190:440:400 мм, порты USB 2.0 и USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона. Цена корпуса составляет 55 долларов.

Комментарии и отзывы Kolink Inspire K7
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