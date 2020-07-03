ПК-корпус Lian Li Lancool 215 будет стоить $70

Компания Lian Li, если верить источникам, готовит к выходу ПК-корпус Lancool 215, ориентированный на создание игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера ATX и E-ATX, жидкостной системы охлаждения с радиаторами формата 360 мм и 280 мм спереди и сверху соответственно, кожухом блока питания, двумя комплектными 200-мм вентиляторами с адресуемой ARGB-подсветкой и 120-мм вентилятором без подсветки, боковой панелью из закалённого стекла, через который можно увидеть комплектующие, и логотипом Lian Li с подсветкой. Корпус появится в продаже в июле по цене в 70 долларов.

Комментарии и отзывы Lian Li Lancool 215
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