ПК-корпус Lian Li Odyssey X оценен в $500

Компания Lian Li пополнила ассортимент ПК-корпусов необычной моделью Odyssey X, которая может похвастаться модульной конструкцией. Новинка формата Full Tower характеризуется восемью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера EEB, E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, процессорного охладителя высотой до 170 мм, блока питания длиной до 280 мм, графического адаптера длиной до 423 мм, трех 2,5 и 3,5-дюймовых накопителей, до девяти 120-мм или шести 140-мм вентиляторов в конфигурации Dynamic и до семи 120 мм или пяти 140-мм кулеров в режиме Performance, а также системы жидкостного охлаждения длиной до 480 мм.

Также отметим панели из анодированного алюминия, модульную раму, складные панели из затемнённого закалённого стекла, подвижный лоток для системной платы, а также размеры 575,5:234:558,5 мм и 537,1:368,6:596,7 мм в зависимости от режима. Корпус станет доступен для покупки 21 июня по цене в 500 долларов.

Комментарии и отзывы Lian Li Odyssey X
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