ПК-корпус NZXT H510 Flow оценен в $110

Компания NZXT пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью H510 Flow, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат формата mini-ITX, microATX и ATX, видеокарт длиной до 360 мм, процессорного охладителя высотой до 165 мм, трех 3,5-и трех 2,5-дюймовых накопителей, до четырех 120-мм или до трех 140-мм вентиляторов и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 280 мм. Также отметим черную и белую расцветки, габариты 210:460:428 мм, боковую стенку из закалённого стекла, интерфейсы USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C и 3,5-мм аудиогнездо. Цена корпуса составляет 110 долларов.