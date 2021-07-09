ПК-корпус Nanoxia Dual System PC Case оценен в €400

Компания Nanoxia пополнила ассортимент корпусов моделью Dual System PC Case, которая может похвастаться поддержкой двух системных плат типоразмера E-ATX. Новинка также характеризуется поддержкой процессорного охладителя высотой до 180 мм, графического адаптера длиной до 350 мм, 18 накопителей, системы жидкостного охлаждения с двумя 480-мм радиаторами и двух блоков питания. Также отметим габариты 500:440:600 мм, восемь комплектных вентиляторов с подсветкой ARGB-подсветкой, ARGB-контроллер, хаб для подключения и управления вентиляторами, боковой стенкой из закалённого стекла, четыре порта USB 3.0, два USB 3.1 Type-C, а также стандартные аудиогнезда. Цена корпуса составляет 400 евро.