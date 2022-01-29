ПК-корпус Phanteks Eclipse P600s Matte White оценен в $200

Компания Phanteks пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Eclipse P600s Matte White, которая ориентирована на создание игровой системы. Новинка характеризуется слотами для семи карт расширения, поддержкой системных плат формата E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 435 мм, до десяти 3,5- и трех 2,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителя высотой до 190 мм, до девяти 120- или 140-мм вентиляторов или жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 420 мм.

Также отметим три комплектных 140-мм кулера с многоцветной подсветкой D-RGB, белую расцветку, съёмную звукопоглощающую панель, сетчатую область для лучшей вентиляции и боковую панель из закаленного стекла. Цена корпуса составляет 200 долларов.