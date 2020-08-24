ПК-корпус Spire Vision 7025 RGB получил четыре вентилятора

Бренд Spire пополнил ассортимент компьютерных корпусов моделью Vision 7025 RGB, которая подойдет для создания игровой системы с ярким внешним видом. Новинка характеризуется поддержкой плат типоразмера ATX и Micro-ATX, семью слотами для карт расширения, видеокарт длиной до 36 см, двух 3,5- и двух 2,5-дюймовых накопителей, блока питания длиной до 21 см, процессорного охладителя высотой до 16,5 см и жидкостной системой охлаждения. Также отметим два порта USB 2.0 и один USB 3.0, размеры 460:410:210 мм, боковую стенку из закаленного стекла и четыре комплектных 120-мм вентилятора с многоцветной RGB-подсветкой. Цена корпуса составляет 60 евро.

Комментарии и отзывы Spire Vision 7025 RGB
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