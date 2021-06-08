ПК-корпус Thermaltake Divider 200 TG оценен в $110

Компания Thermaltake пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Divider 200 TG, которая ориентирована на построение мощного игрового ПК. Новинка характеризуется кубической формой, белой и черной расцветками, каждая из которых получит две модификации со стеклянной и сетчатой передней панелью, поддержкой системных плат типоразмера Micro-ATX, возможностью вертикального размещения видеокарты, аудиоразъемами и разъемами USB на прозрачной верхней панели. Главной особенностью дизайна корпуса стала боковая панель, которую поделили ровно по диагонали на две секции – металлическую и стеклянную. Корпус появится в продаже по цене от 110 до 130 долларов в зависимости от модификации. Дата начала продаж пока не раскрывается.

Комментарии и отзывы Thermaltake Divider 200 TG
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