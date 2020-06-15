ПК-корпус Thermaltake V150 TG получил панели из закалённого стекла

Компания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов моделью V150 TG, которая предназначена для создания компактной игровой системы. Новинка характеризуется четырьмя слотами расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini ITX и Micro ATX, видеокарт длиной до 350 мм, процессорного кулера высотой до 155 мм, блока питания формата ATX длиной до 220 мм, двух 3,5-дюймовых и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, а также жидкостной системы охлаждения с 280-мм передним и 120-мм тыльным радиаторами. Также отметим размеры 440:208:398 мм, массу в 5,5 кг, боковую и переднюю панель из 4-мм закаленного стекла, гнезда для наушников и микрофона, один порт USB 3.0 и два порта USB 2.0 на интерфейсной панели. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.