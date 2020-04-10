ПК-корпус Thermaltake V250 TG ARGB получил четыре вентилятора

Компания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов моделью V250 TG ARGB, который подойдет для создания игровой системы на основе материнской платы типоразмера mini-ITX, microATX и ATX. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, возможностью установки видеокарты длиной до 320 мм, процессорного кулера высотой до 160 мм, блока питания длиной до 160 мм, двух 3,5/2,5-дюймовых и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, а также жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 360 мм. Также отметим четыре комплектных 120-мм вентилятора, боковую панель из закаленного стекла толщиной 4 мм, порт USB 3.0, два порта USB 2.0 и размеры 430:216,5:477 мм.