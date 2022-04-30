ПК-корпус Xigmatek Infinity 1F получил три расцветки

Компания Xigmatek пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Infinity 1F, а также её версиями Infinity Arctic 1F и Infinity Queen 1F в белой и розовой расцветках соответственно. Новинки характеризуются семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера ATX, micro-ATX и mini-ITX, видеокарт длиной до 310 мм, процессорного охладителя высотой до 160 мм, одного 3,5- и ещё одного 3,5 или 2,5-дюймового накопителя, до шести 120-мм вентиляторов и жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 240 мм. Также отметим переднюю панель с решётчатыми и глухими секциями, верхнюю панель с перфорацией для лучшей вентиляции, боковую стенку из закалённого стекла, размеры 447:380:190 мм, аудиоразъемы, два порта USB 2.0 и один USB 3.0. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.