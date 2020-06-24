ПК-корпус Zadak MOAB II Elite получил жидкостное охлаждение

Компания Zadak пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MOAB II Elite, которая ориентирована на создание игровой системы. Новинка характеризуется комплектной системой жидкостного охлаждения (алюминиевый радиатор размерами 276:120:30 мм и водоблок с габаритами 88:88:20 мм), поддержкой системных плат типоразмера Micro-ATX, видеокарт длиной до 280 мм, многоцветной подсветкой ARGB, круглым экраном для отслеживания температуры охлаждающей жидкости и ёмкостной сенсорной клавишей включения/отключения питания. Размеры корпуса равны 311:193:371 мм, а масса – 7,3 кг. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.