ПК-корпус Zalman Z8 получил три версии

Компания Zalman представила компьютерный корпус Z8 формата Mid Tower, который предназначен для создания игровой системы на материнской плате E-ATX, ATX, Micro-ATX или Mini-ITX. Новинка характеризуется боковой панелью из 3-мм закаленного стекла, слотами для семи карт расширения, поддержкой графических ускорителей длиной до 350 мм, двух 3,5/2,5- и ещё четырех 2,5-дюймовых накопителей, блока питания длиной до 180 мм, до шести вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 280 мм и процессорного охладителя высотой до 160 мм. Корпус выйдет в трех версиях: Z8, Z8 MS и Z8 TG. Первые две получили сетчатую переднюю панель, а последняя – панель из закалённого стекла. Также отметим четыре 120-мм вентилятора и многоцветную подсветку у Z8 MS и Z8 TG. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.