PNY представила видеокарты GeForce RTX 30 серии XLR8

Компания PNY представила свои видеокарты GeForce RTX 30 серии XLR8. Серия включает три модели конфигураций RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070.

PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 3090 оснащена 24 Гб памяти. Массивный радиатор и три вентилятора обеспечивают низкие температуры. Видеокарта имеет встроенную оригинальную EPIC-X RGB подсветку. PNY XLR8 GeForce RTX 3080 и PNY XLR8 GeForce RTX 3070 также предлагают конструкцию из трех вентиляторов.

Разгон карт XLR8 можно осуществить через программное обеспечение VelocityX.

Видеокарты компании PNY будут доступны с середины сентября, кроме PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 3070 которая появится в середине октября. Стоимость моделей уточняется.
Комментарии и отзывы PNY XLR8 GeForce RTX 30
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