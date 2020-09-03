PNY представила видеокарты GeForce RTX 30 серии XLR8

Компания PNY представила свои видеокарты GeForce RTX 30 серии XLR8. Серия включает три модели конфигураций RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070.

PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 3090 оснащена 24 Гб памяти. Массивный радиатор и три вентилятора обеспечивают низкие температуры. Видеокарта имеет встроенную оригинальную EPIC-X RGB подсветку. PNY XLR8 GeForce RTX 3080 и PNY XLR8 GeForce RTX 3070 также предлагают конструкцию из трех вентиляторов.

Разгон карт XLR8 можно осуществить через программное обеспечение VelocityX.

Видеокарты компании PNY будут доступны с середины сентября, кроме PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 3070 которая появится в середине октября. Стоимость моделей уточняется.