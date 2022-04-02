PNY представила видеокарту XLR8 Gaming GeForce RTX 3090 Ti

Сегодня PNY расширяет ассортимент видеокарт NVIDIA GeForce RTX XLR8. Компания PNY представила модель XLR8 Gaming GeForce RTX 3090 Ti и более разогнанную версию.

Модели PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 3090 Ti оснащены сенсационной RGB-подсветкой EPIC-X на смелом кулере с тройным вентилятором. Две карты идентичны по дизайну, отличаются только тактовые частоты. Порты ввода и вывода включают DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1. Металлическая задняя панель предотвращает провисание карты.

GeForce RTX 3090 Ti оснащена рекордными 10 752 ядрами CUDA и может похвастаться мощностью 78 RT-TFLOP, 40 Shader-TFLOP и 320 Tensor-TFLOPs. Видеокарты имеют 24 Гб видеопамяти GDDR6X 21 Гбит/с, обеспечивающей пропускную способность памяти 1 ТБ/с.

Доступность и стоимость моделей PNY не раскрывает.