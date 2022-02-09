PNY выпускает серию GeForce RTX 3050

Сегодня компания PNY объявила о предстоящей доступности новейших видеокарт GeForce RTX 3050 как под брендами XLR8 Gaming, так и под брендами PNY. GeForce RTX 3050 обеспечивает производительность и эффективность архитектуры NVIDIA Ampere большему количеству геймеров и является первым настольным графическим процессором 50 серии, обеспечивающим новейшие игры с трассировкой лучей со скоростью более 60 кадров в секунду. RTX 3050 оснащен ядрами RT 2-го поколения для трассировки лучей и ядрами Tensor 3-го поколения для DLSS и AI. Трассировка лучей — это новый стандарт в играх, и RTX 3050 делает его более доступным, чем когда-либо прежде.

Новые модели GeForce RTX 3050 в линейке PNY доступны как часть семейств графических карт UPRISING и REVEL и оснащены кулерами с одним и двумя вентиляторами, а некоторые модели оснащены RGB-подсветкой EPIC-X. Три модели предлагают впечатляющее высокопроизводительное охлаждение и позволяют пользователям использовать преимущества новейшей технологии GeForce RTX в различных системах с форм-фактором, включая системы с малым форм-фактором, обеспечивающие отличное охлаждение даже во время ресурсоемких игр.

Будьте в курсе последних событий благодаря сопутствующему программному обеспечению GeForce Experience, предоставляющему новейшие драйверы, оптимальные настройки и новые функции. Используйте драйверы Game Ready и драйверы NVIDIA Studio, чтобы получить максимальную производительность и стабильность в лучших играх и приложениях с PNY GeForce RTX 3050.

RGB-подсветка PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 3050 REVEL оснащена RGB-подсветкой EPIC-X, которая повышает уровень вашей видеокарты и освещает вашу систему. Продемонстрируйте свой уникальный стиль и чутье с помощью яркой RGB-подсветки и персонализируйте свои компьютерные или игровые возможности.
Комментарии и отзывы PNY GeForce RTX 3050
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