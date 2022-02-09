PNY выпускает серию GeForce RTX 3050

Новые модели GeForce RTX 3050 в линейке PNY доступны как часть семейств графических карт UPRISING и REVEL и оснащены кулерами с одним и двумя вентиляторами, а некоторые модели оснащены RGB-подсветкой EPIC-X. Три модели предлагают впечатляющее высокопроизводительное охлаждение и позволяют пользователям использовать преимущества новейшей технологии GeForce RTX в различных системах с форм-фактором, включая системы с малым форм-фактором, обеспечивающие отличное охлаждение даже во время ресурсоемких игр.
Будьте в курсе последних событий благодаря сопутствующему программному обеспечению GeForce Experience, предоставляющему новейшие драйверы, оптимальные настройки и новые функции. Используйте драйверы Game Ready и драйверы NVIDIA Studio, чтобы получить максимальную производительность и стабильность в лучших играх и приложениях с PNY GeForce RTX 3050.
RGB-подсветка PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 3050 REVEL оснащена RGB-подсветкой EPIC-X, которая повышает уровень вашей видеокарты и освещает вашу систему. Продемонстрируйте свой уникальный стиль и чутье с помощью яркой RGB-подсветки и персонализируйте свои компьютерные или игровые возможности.