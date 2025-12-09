POCO C85 5G с АКБ на 6000 мАч оценили в 135 долларов

Бренд POCO выпустил на индийском рынке смартфон C85 5G, который основан на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,4 ГГц. Новинка также характеризуется 6,9-дюймовым экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 810 нит, поддержкой DC Dimming и сертификацией TÜV Rheinland, 4, 6 и 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, 50-Мп основной камерой, селфи-камерой разрешением 8 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой проводной и 10-Вт обратной проводной зарядок, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, модемом 5G, 3,5-мм аудиогнездом, корпусом толщиной 7,99 мм и массой 211 граммов, а также предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой HyperOS 2.2. Смартфон оценен на индийском рынке в эквивалент 135, 145 и 165 долларов соответственно.