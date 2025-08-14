POCO C85 получит огромный экран

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре опубликовал качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона POCO C85, который еще не был представлен официально. Судя рендерам, аппарат выйдет в двухцветном дизайне в черной, мятной и фиолетовой расцветках.

Что до параметров, устройство оснастят 6,9-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 810 нит, 12-нанометровым процессором MediaTek Helio G81 Ultra с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52 MP2, оперативной памятью LPDDR4x, флеш-памятью eMMC 5.1, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной прошивкой HyperOS 2.0 и защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64.