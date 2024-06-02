POCO F6 Pro стартовал на ОЗОН со скидкой

Для вывода изображения используется 6.67 дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3200х1440 пикселей с частотой обновления 120 Гц с пиковой яркостью 4000 нит с полным охватом цветового пространства DCI-P3. Поддерживает Pro HDR с 8-кратным повышением яркости, а установленный здест сенсорный слой дает управлять мокрыми пальцами.
POCO F6 Pro получила тройную камеру с 50 Мп сенсором Light Fusion 800, макросенсором 2 Мп и сверхширокоугольным 8 Мп. Доступен режим съемки динамичных сцен, видео с кинематографичным эффектом. Фронтальная камера с разрешением 16 Мп.
За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. При этом помимо ускорения уделено внимание безопасности и продлению срока службы.