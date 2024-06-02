POCO F6 Pro стартовал на ОЗОН со скидкой

Сегодня на ОЗОН стартовал смартфон POCO F6 Pro со скидкой. Он построен на платформе Snapdragon 8 Gen 2 с высоким уровнем быстродействия. Представлен в нескольких вариантах в зависимости от доступного объема оперативной и внутренней памяти. В максимальной комплектации это 16 Гбайт и 1 Тбайт соответственно. Из особенностей отмечаются испарительная камера с большим объемом, снижающая риск перегрева при длительной нагрузке.

Для вывода изображения используется 6.67 дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3200х1440 пикселей с частотой обновления 120 Гц с пиковой яркостью 4000 нит с полным охватом цветового пространства DCI-P3. Поддерживает Pro HDR с 8-кратным повышением яркости, а установленный здест сенсорный слой дает управлять мокрыми пальцами.

POCO F6 Pro получила тройную камеру с 50 Мп сенсором Light Fusion 800, макросенсором 2 Мп и сверхширокоугольным 8 Мп. Доступен режим съемки динамичных сцен, видео с кинематографичным эффектом. Фронтальная камера с разрешением 16 Мп.

12+256：40 496 ₽

12+512：43 202 ₽

16+1TB：52 221 ₽

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. При этом помимо ускорения уделено внимание безопасности и продлению срока службы.