POCO F7 Ultra получит SoC Snapdragon 8 Elite

Профильное издание 91mobiles Indonesia подтвердило слухи о том, что смартфон Poco F7 Ultra станет глобальной версией выпущенного в Китае Redmi K80 Pro. Доказательством стало упоминание грядущей новинки в прошивке Redmi K80 Pro с идентичным модельным номером 24122RKC7G. Точная дата релиза пока не раскрывается.

Напомним, что оцененный от 510 долларов Redmi K80 Pro оснащается 3-нанометровым флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, графическим чипом D1, ОЗУ LPDDR5X, флэш-памятью UFS 4.0, 6,67-дюймовым OLED-экраном Huaxing M9 с разрешением 3200:1400 точек (формат 2K), кадровой частотой LTPS до 120 Гц, частотой ШИМ-регулировки 2560 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и ультразвуковым дактилоскопом, фронтальной камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с разрешением модулей 50 Мп (датчик Sony Light Hunter 800), 32 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 50 Мп (перископ Samsung S5KJN5 с 2,5-кратным оптическим зумом), АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 120 Вт и 50 Вт соответственно, защитой от пыли и воды (IP68/IP69) и фирменным защитным стеклом Dragon Crystal Glass 2.0.
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