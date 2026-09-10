POCO F9 Ultra оценили в 75 тысяч рублей

Бренд POCO объявил о старте российских продаж смартфонов F9 Ultra и F9 Pro. Первый стоит 75 и 85 тысяч рублей за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ памяти, а второй оценен в 67 и 73 тысячи рублей соответственно.

Напомним, что старшая модель получила топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, оперативную память LPDDR5X со скоростью до 9600 Мбит/с, флеш-память UFS 4.1, 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей HyperRGB с разрешением 2608:1200 пикселей, частотой обновления 185 Гц, яркостью 2200 в режиме HBM, поддержкой DC Dimming и сертификацией TÜV Rheinland о защите зрения, тройную тыльную камеру с модулями на 200 Мп (OIS), 50 Мп (120-мм перископический телеобъектив с оптической стабилизацией) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 8050 мАч, поддержку 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной, 27-Вт обратной проводной и 22,5-Вт обратной беспроводной зарядок, HyperCharge мощностью 100 Вт, защиту от пыли и воды по стандарту IP68 и стереодинамиками Bose с отдельным сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.
Планшет Lenovo ThinkTab X11 оценили в 580 долларов…
Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью ThinkTab X11, которая предназначена для использов…
Процессор Qualcomm будет работать на 5 ГГц…
Компания Qualcomm готовится провести ежегодное мероприятие Snapdragon Summit в следующем месяце, где, как…
Раскрыты характеристики Redmi K100…
Redmi K100 Pro и Pro Max уже представлены, а теперь в утечках начал появляться и стандартный Redmi K100. …
Представлен компактный ридер iReader Tango2S…
Компания iReader пополнила ассортимент электронных книг моделью Tango2S, главной особенностью которой ста…
Официально: Vivo T5 5G готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что официальный релиз смартфона T5 5G состоится в ближайшее время. Производитель …
Смартфон POCO C81 Pro оценили в 9500 рублей …
Компания diHouse объявила о старте российских продаж смартфона POCO C81 Pro, рекомендованная цена которог…
Смартфон BlueFox Aura A1 получит 4,7-дюймовый экран …
Компания BlueFox объявила, что 29 августа будет представлен компактный смартфон Aura A1. Производитель по…
Samsung Galaxy S27 Ultra мог получить батарею на 7000 мАч…
Ещё в июле появилась информация о батарее будущего Samsung Galaxy S27 Ultra. Согласно утечке, её номиналь…
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor