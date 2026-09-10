POCO F9 Ultra оценили в 75 тысяч рублей

Бренд POCO объявил о старте российских продаж смартфонов F9 Ultra и F9 Pro. Первый стоит 75 и 85 тысяч рублей за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ памяти, а второй оценен в 67 и 73 тысячи рублей соответственно.

Напомним, что старшая модель получила топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, оперативную память LPDDR5X со скоростью до 9600 Мбит/с, флеш-память UFS 4.1, 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей HyperRGB с разрешением 2608:1200 пикселей, частотой обновления 185 Гц, яркостью 2200 в режиме HBM, поддержкой DC Dimming и сертификацией TÜV Rheinland о защите зрения, тройную тыльную камеру с модулями на 200 Мп (OIS), 50 Мп (120-мм перископический телеобъектив с оптической стабилизацией) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 8050 мАч, поддержку 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной, 27-Вт обратной проводной и 22,5-Вт обратной беспроводной зарядок, HyperCharge мощностью 100 Вт, защиту от пыли и воды по стандарту IP68 и стереодинамиками Bose с отдельным сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.