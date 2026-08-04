POCO M8 Power 5G оценили в 250 долларов

Компания Xiaomi объявила о выпуске смартфона POCO M8 Power 5G, который базируется на 4-нанометровом чипсете Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (производительность 630000 баллов в бенчмарке AnTuTu). Новинку также оснастили 6,99-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2396:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, графитовой системой охлаждения на 10416 мм², сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика Light Fusion 400, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, кремний-углеродной батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, предустановленной фирменной оболочкой HyperOS 3 на базе ОС Android 16, корпусом толщиной 8,45 мм с металлической отделкой и матовой задней панелью, а также защитой влаги и пыли в соответствии со степенью IP65. Цена смартфона на дебютном индийском рынке по эквивалентной цене в 250 и 295 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ памяти соответственно.

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