Vivo Y600 Turbo с АКБ на 9020 мАч появился в продаже

Компания Vivo дала старт китайским продажам смартфона Y600 Turbo, главной особенностью которого является аккумулятор ёмкостью 9020 мАч. Новинка также получила, 6,83-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 1,5K, частотой обновления изображения 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и частотой ШИМ 4320 Гц, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с максимальной частотой 2,8 ГГц, двойную основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69? поддержку 90-Вт проводной, обратной проводной и прямой зарядок, а также корпус толщиной 8,29 мм и массой 215 грамм. Смартфон оценен в 310, 355 и 395 долларов за конфигурации с 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Samsung наращивает производство Galaxy S26 Ultra…
Согласно свежей информации от достаточно надёжных инсайдеров, компания Samsung в этом месяце наращивает п…
Смартфон HONOR Win 2 получит 2K-экран …
Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал подробности о смартфоне HONOR Win 2, который еще…
Infinix GT 50 Pro получит 45-Вт зарядку…
Авторитетный информатор Роланд Квандт опубликовал качественные изображения и подробности о характеристика…
Смартфон Itel Zeno 100 оценили в 75 долларов …
Компания Itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Zeno 100, которая получила дизайн в стил…
iQOO Z11x оценили в 39 тысяч рублей …
Компания iQOO выпустила в российскую продажу смартфон iQOO Z11x, рекомендованная цена которого составила …
Представлен смартфон Vivo T5 Pro 5G с АКБ на 9020 мАч…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T5 Pro 5G, которая базируется на 4-нанометровом пр…
Представлен смартфон Huawei Enjoy 90m Plus с АКБ на 6620 мАч…
Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Enjoy 90m Plus, которая базируется на 7-нанометр…
HONOR представила ультрадоступный Play 70C…
Сегодня компания HONOR без лишнего шума представила в Китае бюджетный смартфон серии Play — модель Play 7…
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor