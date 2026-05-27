Vivo Y600 Turbo с АКБ на 9020 мАч появился в продаже

Компания Vivo дала старт китайским продажам смартфона Y600 Turbo, главной особенностью которого является аккумулятор ёмкостью 9020 мАч. Новинка также получила, 6,83-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 1,5K, частотой обновления изображения 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и частотой ШИМ 4320 Гц, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с максимальной частотой 2,8 ГГц, двойную основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69? поддержку 90-Вт проводной, обратной проводной и прямой зарядок, а также корпус толщиной 8,29 мм и массой 215 грамм. Смартфон оценен в 310, 355 и 395 долларов за конфигурации с 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.