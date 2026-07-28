Huawei разрабатывает Nova 16 SE с батареей на 8000 мАч

Что касается дизайна, то, по данным инсайдеров, внешний вид Huawei Nova 16 SE будет напоминать HONOR Power 2. Помимо Nova 16 SE, Huawei также работает над новым смартфоном серии Enjoy, который может занять более высокую позицию по сравнению с Enjoy 90 Pro Max. Устройство, предположительно, получит плоский 6,84-дюймовый LTPS OLED-дисплей с разрешением 1,5K, основную камеру на 50 Мп, процессор серии Kirin 8 и аккумулятор ёмкостью 10000 мАч. К сожалению, инсайдерам пока что не удалось раскрыть стоимость данных смартфонов, но можно предположить, что модели в любом случае сначала будут выпускаться на рынке Китая, а уже потом отправятся в мировой релиз. Но можно предположить, что это будут недорогие смартфоны с ценой около 300-400 долларов, так что их релиз может заинтересовать многих покупателей.