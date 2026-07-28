Huawei разрабатывает Nova 16 SE с батареей на 8000 мАч

Сегодня появилась информация о том, что компания Huawei готовит к выпуску новый смартфон серии Nova SE. Это весьма примечательно, поскольку компания не выпускала модели с таким обозначением после выхода Huawei Nova 12 SE в 2024 году. Согласно опубликованной информации, Huawei Nova 16 SE получит плоский LTPS OLED-дисплей с разрешением 1,5K. За производительность будет отвечать процессор Kirin 8020, а автономность обеспечит аккумулятор огромной ёмкости 8500 мАч. Основная камера смартфона получит разрешение 50 Мп и будет работать в связке с мультиспектральным сенсором Red Maple. Также сообщается, что задняя панель устройства получит градиентное покрытие.

Что касается дизайна, то, по данным инсайдеров, внешний вид Huawei Nova 16 SE будет напоминать HONOR Power 2. Помимо Nova 16 SE, Huawei также работает над новым смартфоном серии Enjoy, который может занять более высокую позицию по сравнению с Enjoy 90 Pro Max. Устройство, предположительно, получит плоский 6,84-дюймовый LTPS OLED-дисплей с разрешением 1,5K, основную камеру на 50 Мп, процессор серии Kirin 8 и аккумулятор ёмкостью 10000 мАч. К сожалению, инсайдерам пока что не удалось раскрыть стоимость данных смартфонов, но можно предположить, что модели в любом случае сначала будут выпускаться на рынке Китая, а уже потом отправятся в мировой релиз. Но можно предположить, что это будут недорогие смартфоны с ценой около 300-400 долларов, так что их релиз может заинтересовать многих покупателей.
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