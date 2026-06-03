Samsung получит скидку на процессоры Qualcomm

Ранее появилась информация о том, что мобильный процессор Exynos 2700 рассматривается руководством компании Samsung как основная альтернатива решениям Qualcomm — уже в следующем году производитель может полностью перейти на собственные чипы. Ранее даже появилась информация о том, что компания планирует использовать этот процессор примерно в половине смартфонов серии Galaxy S27. Для сравнения, доля Exynos 2600 в линейке Galaxy S26 составляет примерно 25%, то есть рост достаточно значительный. Однако Samsung находится в непростом положении — компания остаётся крупнейшим клиентом Qualcomm, а её мобильное подразделение уже испытывает давление из-за роста цен на память DRAM.

В таких условиях корейскому гиганту важно не допустить дополнительного снижения прибыльности смартфонов из-за дорогих комплектующих. По слухам, именно поэтому Qualcomm готова отойти от своей привычной стратегии максимизации прибыли на флагманских процессорах и предложить Samsung существенную скидку. Такая инициатива выглядит особенно актуальной на фоне текущего кризиса на рынке памяти, который уже вынудил Samsung искать способы сокращения расходов. Проблема лишь в том, что если Samsung получит скидку на процессоры, то другие производители тоже захотят её получить, несмотря на менее крупные заказы. Это может привести к серьёзным проблемам на рынке флагманских смартфонов, так как у китайских брендов будет менее выгодное положение в плане ценовой политики.
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