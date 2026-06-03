Samsung получит скидку на процессоры Qualcomm

В таких условиях корейскому гиганту важно не допустить дополнительного снижения прибыльности смартфонов из-за дорогих комплектующих. По слухам, именно поэтому Qualcomm готова отойти от своей привычной стратегии максимизации прибыли на флагманских процессорах и предложить Samsung существенную скидку. Такая инициатива выглядит особенно актуальной на фоне текущего кризиса на рынке памяти, который уже вынудил Samsung искать способы сокращения расходов. Проблема лишь в том, что если Samsung получит скидку на процессоры, то другие производители тоже захотят её получить, несмотря на менее крупные заказы. Это может привести к серьёзным проблемам на рынке флагманских смартфонов, так как у китайских брендов будет менее выгодное положение в плане ценовой политики.