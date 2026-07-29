Смартфон Samsung Galaxy Z TriFold 2 выйдет в 2027 году

Корейское издание ETNews сообщает, что компания Samsung уже разрабатывает второе поколение складного смартфона Galaxy Z TriFold. Отметим, что оригинальная модель вышла довольно ограниченным тиражом в нескольких странах. Судя по новостям о разработке новой модели, складывающийся втрое смартфон хорошо продается. По данным источника, второе поколение выйдет летом следующего года на большем количестве рынков. Технические характеристики пока не раскрываются.

Напомним, что оцененный от 2500 долларов Galaxy Z TriFold имеет в своем оснащении 10-дюймовый складной дисплей с разрешением 2160:1584 пикселя, адаптивной кадровой частотой 1–120 Гц и яркостью 1600 нит, 6,5-дюймовый внешний экран с разрешением 2520:1080 пикселей, адаптивной частотой обновления 1–120 Гц, соотношением сторон 21:9, пиковой яркостью 2600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Ceramic 2, две 10-Мп селфи-камеры, тройную основную камеру модулями на 200 Мп (ISOCELL HP2), 10-Мп (3-кратный оптический зум) и 12 Мп (сверхширик), двойные титановые шарниры, раму из бронированного алюминия, защиту от воды и пыли по стандарту IP48, 3-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 5600 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 15 Вт соответственно.
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