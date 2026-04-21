POCO M8s 5G с АКБ на 7000 мАч оценен в 190 долларов

Компания Xiaomi выпустила в международную продажу смартфон POCO M8s 5G, который основан на 6-нанометровом чипсете Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Новинка также характеризуется 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, 6,9-дюймовым экраном с разрешением FHD+, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 850 нит, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной и 18-Вт обратной проводной зарядок, модемом 5G, боковым дактилоскопом, стереодинамиками с поддержкой Hi-Res Audio и Dolby Atmos, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, корпусом толщиной 8,4 мм и 217 граммов. Цена базовой конфигурации составляет 190 долларов.