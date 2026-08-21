POCO M8x 5G с АКБ на 7900 мАч оценили в 220 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью POCO M8x 5G, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинку также оснастили 6,9-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц и сертификацией TÜV Rheinland Triple Eye о защите зрения, 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, батареей ёмкостью 7900 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешение 8 Мп, корпусом толщиной 8,8 мм и массой 232 грамма, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, предустановленной прошивкой HyperOS 3 на базе ОС Android 16 и стереодинамиками. Цена базовой версии на дебютном индийском рынке составила эквивалент 220 долларов.