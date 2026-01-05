POCO X7 Pro возглавил рейтинг субфлагманов AnTuTu

Компания AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых мощных субфлагманов под управлением операционной системы Android. Лидером рейтинга стал смартфон POCO X7 Pro на однокристальной системе MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Он набирает 1881295 баллов. Второе и третье места достались OnePlus Nord 4 и POCO X6 Pro 5G на процессорах Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 и MediaTek Dimensity 8300-Ultra соответственно.

Также в десятку вошли смартфоны Infinix GT 20 Pro (Dimensity 8200 Ultimate), POCO F5 (Snapdragon 7+ Gen 2), HONOR 400 (Snapdragon 7 Gen 3), iQOO Z9 (Snapdragon 7 Gen 3), Motorola Edge 60 Fusion (Dimensity 7300-Ultra), Redmi Note 14 Pro (Dimensity 7300-Ultra) и POCO X7 (Dimensity 7300-Ultra).
