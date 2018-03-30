PUBG Mobile заполняется пользователями c клавиатурами и мышками

PUBG официально начала распространяться среди пользователей Android и iOS на западе на прошлой неделе, и, хотя мобильная версия предназначена для воспроизведения с использованием сенсорных экранов, есть способы обойти это ограничение. В настоящее время множество игроков PUBG Mobile используют различные устройства для запуска игры на больших дисплеях и используют клавиатуры / мыши, что дает им довольно большое преимущество.Существует несколько способов включить поддержку клавиатуры и мыши для PUBG на мобильных устройствах. Начиная от установки приложения на Chromebook, до обработки устройств bluetooth или просто запуска эмулятора Android на ПК. Уже есть несколько популярных видеороликов YouTube с сотнями тысяч просмотров, показывающих мобильную версию, запущенную на ПК, что значительно облегчает доминирование.