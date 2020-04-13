Palit GeForce GTX 1650 KalmX стала доступна за 12 500

Palit сообщает о начале продаж в России новой модели видеокарты в серии KalmX – GeForce GTX 1650. Palit GeForce GTX 1650 KalmX с пассивным охлаждением и продвинутой мощной архитектурой Turing™ обеспечивает высокую производительность при полностью бесшумном использовании видеокарты.

Потребление видеокарты Palit GeForce GTX 1650 составляет 75 Вт, что в 1.4 раза превышает энергоэффективность графических процессоров предыдущего поколения и обеспечивает высокую производительность при полном отсутствии шума в играх. Рекомендованная розничная цена Palit GeForce GTX 1650 KalmX – 12 500 руб.

Первый пассивный кулер для GTX 1650 на рынке;

Две никелированных тепловые трубки;

Никелированные ребра радиатора с высокой площадью оребрения;

Медное основание радиатора для лучшего теплоотвода от графического процессора к радиатору;

Не требуется внешнее питание, возможно использование в компактных ПК;

Доступная видеокарта серии GTX, отличное соотношение цена-производительность;

Использование лучших компонентов.

Особенности Palit GeForce GTX 1650 KalmX: